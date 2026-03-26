En México, más de 13 millones de niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 19 años viven con sobrepeso u obesidad, de los cuales 48% presenta indicadores de hipertensión, hiperglucemia y enfermedades hepáticas, razón por la que la organización civil Alianza por la Salud Alimentaria demandó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementar estrategias integrales, así como garantizar transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los Lineamientos sobre alimentos en escuelas.

A un año de la entrada en vigor obligatoria de los Lineamientos de alimentos permitidos y no permitidos en todos los planteles del país —cuyo aniversario se conmemora el 29 de marzo—, organizaciones civiles señalaron que, aunque se han observado avances, aún es necesario fortalecer su implementación para transformar de manera sostenida los entornos escolares.

La Alianza advirtió que México se mantiene entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, una problemática que ha crecido 120% en las últimas tres décadas, impulsada en gran medida por entornos que favorecen el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

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Obesidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con un estudio de 2022, durante la jornada escolar niñas y niños consumían más de 500 calorías provenientes de productos ultraprocesados en un solo día, lo que refleja el impacto del entorno escolar en los hábitos alimentarios.

En este sentido, subrayó que las escuelas son espacios determinantes para la formación de conductas de consumo y la salud a corto y largo plazo.

Los Lineamientos establecen que todas las escuelas —públicas y privadas, en todos los niveles educativos— deben promover el acceso a frutas, verduras, cereales integrales y agua potable, además de prohibir la venta y distribución de productos con alto contenido de azúcar, grasa, sodio y harinas refinadas.

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En junio de 2025, la Alianza por la Salud Alimentaria, en conjunto con la agencia Dinamia, realizó la Encuesta Nacional sobre Alimentación Escolar, aplicada a 900 madres y padres de familia para conocer la percepción sobre la implementación de esta regulación.

Los resultados evidenciaron mejoras en el entorno alimentario escolar, aunque también señalaron la necesidad de acciones continuas para consolidar estos avances.

Piden garantizar derecho a una alimentación adecuada

Las organizaciones plantearon a la SEP cinco demandas principales: claridad en los procesos y estrategias de implementación a corto, mediano y largo plazo; celeridad en la capacitación y monitoreo en niveles de secundaria, media superior y superior; acceso público a información diagnóstica y resultados; rendición de cuentas sobre avances y áreas de oportunidad; y mecanismos de participación ciudadana que incluyan a niñas, niños y adolescentes.

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La ONG destacó que esta política no sólo busca garantizar el derecho a una alimentación adecuada, sino también mejorar la nutrición, la salud física y mental, así como el desempeño escolar de la población estudiantil.

Advirtió que para asegurar la efectividad y sostenibilidad de los Lineamientos es indispensable fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial, así como contar con mayor voluntad y liderazgo por parte de la SEP para consolidar la transformación de los entornos alimentarios escolares en el país.

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