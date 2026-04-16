Senadores de Movimiento Ciudadano solicitarán la comparecencia del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, para que explique la situación de seguridad, mantenimiento, infraestructura y riesgos del principal sistema de transporte masivo en la Ciudad de México, ello a menos de dos meses de el Mundial de Futbol 2026.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, dijo que si bien se llegó a un acuerdo con sindicato de El Metro para evitar paros, advirtió que el problema de fondo no está resuelto: las condiciones estructurales, de mantenimiento y seguridad del principal sistema de movilidad de la capital.

“Vamos a solicitar también a la Junta de Coordinación Política que valore la posibilidad de convocar al director del Metro y a la jefa de Gobierno para que, de manera respetuosa, nos compartan información sobre la situación que guarda el Metro”, apuntó.

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Aglomeraciones en la Línea 3 del Metro. Foto: Especial

“Lo que queremos es que nos digan cómo van a resolver esas fallas estructurales, que nos confirmen que no hay condiciones de inseguridad y que no se están corriendo riesgos”.

Argumentó que el Metro, que transporta diariamente a 4.6 millones de personas a través de sus 12 líneas y 195 estaciones, enfrenta un deterioro preocupante que podría poner en riesgo a usuarios, más allá de los conflictos laborales ya atendidos.

Indicó que las afectaciones registradas entre el 10 y el 13 de abril, derivadas del paro escalonado del sindicato, provocaron retrasos de hasta 30 minutos entre trenes, impactando la rutina de millones de capitalinos.

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Sin embargo, insistió en que lo más delicado son las denuncias hechas por los propios trabajadores sobre el estado del sistema.

De acuerdo con los señalamientos recabados, el 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, mientras que al menos 84 unidades permanecen fuera de servicio por falta de refacciones.

A ello se suman reportes de instalaciones fijas obsoletas y vías férreas en malas condiciones.

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