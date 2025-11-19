El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, confirmó que fue citado a la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia anónima que fue presentada en su contra por el delito de lavado de dinero, pero decidió quedarse en Tijuana y enviar a sus abogados por temor e incertidumbre de desconocer la raíz del caso.

En una atención a medios de comunicación realizada a las 4:00 horas de este miércoles, el alcalde de Tijuana consideró que la denuncia tienen un carácter político para perjudicar su imagen por lo que acudirá a las instancias necesarias para presentar una queja e investigar quién presentó la denuncia en su contra.

“Quieren afectar mi imagen, yo veo que se filtran documentos, que los fueron sacando paulatinamente, porque salen los míos, salen los de otros, poco a poco, hasta como con estrategia política, pareciera que salieron esos documentos, ¿qué mensaje me dan? Que es un tema mediático y político, por eso, para mí la importancia de que realmente en este tipo de circunstancias deberíamos de considerar incluso que desde el órgano interno de control de la FGR, pues, o su Visitaduría se debería investigar ese tipo de situaciones, porque la filtración de esos documentos, es muy delicado”.

Aunque no aclaró la fecha, explicó que desde hace días tuvo conocimiento de la denuncia en su contra y buscó asesoría legal por lo que, a recomendación de sus abogados, decidió no presentarse al citatorio de la FGR que tenía el 18 de noviembre pasado a las 13:00 horas, en las instalaciones de la dependencia federal.

Detalló que la información que le compartió su equipo legal es que dicho citatorio es debido a una denuncia que fue enviada por medio de un correo electrónico anónimo, sin que en esa denuncia fueran integradas evidencias que lo relacionen con el delito del que fue acusado.

“Me voy a ir hasta las últimas consecuencias jurídicas porque no hay nada que temer, no voy a permitir que se manche mi imagen porque con extrañeza comencé a ver que comenzaron a circular esos documentos en algunos portales de redes sociales (…) Dejar claro esta parte, que tratan de hacernos quedar mal. Yo no lo voy a permitir.

A pregunta de EL UNIVERSAL el alcalde advirtió que podría acudir ante el Órgano de Control Interno de la FGR por la filtración de los documentos, además de legalmente en contra de quienes buscaron afectar su imagen.

