El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que, en el juicio de Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, es como un marciano, “como un ser de la nada”, cayó como “Calzonzin inspector”.

“Me llama mucho la atención que, en el juicio de García Luna, ahora resulta que García Luna es un marciano porque llegó, es un ser de la nada, nada más él, no tiene relación con el presidente de México –Felipe Calderón Hinojosa- de entonces, que era su jefe, pero tampoco relación con los funcionarios de las agencias de Estados Unidos”, expresó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió que se difundiera un organigrama denominado “Cártel de Genaro García Luna”.

Lee también AMLO: No habrá pago de dinero a Grupo México por concesión de Ferrosur; se busca compensación

En la lámina solo aparecen sus subalternos como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, quienes están siendo investigados por su complicidad con García Luna.

Así como Armando Espinoza de Benito, jefe de la División de Investigación de la extinta Policía Federal; Facundo Rosas, ex comisario general de la extinta Policía Federal; el extinto Edgar Millán, ex coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal; Iván Reyes Arzate, extitular Unidad de Investigaciones Sensibles (UIS); Víctor Gerardo Garay Cadena, ex jefe de la extinta Policía Federal, entre otros.

Con información de Pedro Villa

Lee también Presenta Morena reforma para elegir ministros de la Corte por voto popular; habría debates entre candidatos