El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avanza bien un acuerdo con el empresario Germán Larrea sobre la concesión de las tres vías del Ferrosur, pero no habrá un pago para la empresa, sino que se busca una compensación.

“Y si se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, dijo.

En conferencia de prensa se le cuestionó al titular del Ejecutivo si el acuerdo con Germán Larrea implicaba el pago de 7 mil millones de pesos por el tramo que fue expropiado.

Lee también AMLO y Larrea fijan pago en diferendo por Ferrosur; baja de 9.5 a 7 mmdp

“Eso no es cierto, no de dinero, efectivo no; hay que esperar, desde luego (se dará) el derecho de paso”, contestó.

Insistió en que por tratarse de un asunto de seguridad nacional su gobierno decidió recuperar la concesión de Ferrosur.

“Y si se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Esto lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina”, explicó.

Con información de Pedro Villa

Lee también Madrazo responde a AMLO por médicos cubanos y sistema de salud: “Lo que quiere es justificar su fracaso”