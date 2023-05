El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno está levantando el sistema de salud “que estaba en el suelo porque estaba manejado por corruptos que se robaban hasta el dinero para las medicinas, pues nos está llevando tiempo”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador acusó otra vez que recibió como herencia que no haya especialistas para atender a los mexicanos “porque durante el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas, no se invirtió en la educación pública”.

“Porque apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura. Siempre hemos dicho que no estamos en contra de la educación privada, sólo que el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares.

“Entonces, ¿qué fue lo hicieron estos irresponsables, corruptos? Que rechazaron a millones de jóvenes en el periodo neoliberal con la mentira, con el pretexto, de que no pasaban el examen de admisión. Si querían ingresar a una universidad 500 para estudiar medicina, admitían 50, y no porque no pasaban el examen de admisión, sino porque no había espacio, no había presupuesto”, dijo López Obrador.

“Le agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba, que también nos está ayudando porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales en México”, mencionó el Presidente.

Madrazo manda mensaje a AMLO

Tras los dichos del presidente López Obrador, el excandidato presidencial priista, Roberto Madrazo, negó que en 30 años no se hayan formado médicos.

“Es mentira que durante 30 años no se hayan formado médicos Sr. Presidente”, escribió el exgobernador de Tabasco en redes sociales.

“Usted lo que quiere es justificar su fracaso y traer más médicos cubanos, porque a casi 5 años de gobierno 1 de cada 4 mexicanos no tiene acceso a la salud.

“Perdimos un sexenio completo en materia de salud”, agregó.

