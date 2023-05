A unos días de celebrarse las elecciones en Coahuila y Estado de México, donde PRI, PAN y PRD van en alianza, Movimiento Ciudadano lanzó una campaña en contra del Partido Revolucionario Institucional de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional priista.

Figuras del movimiento naranja como Salomón Chertorivski, Jorge Álvarez Máynez y Ferrer Galván encabezaron la campaña “con el PRI ni a la esquina” porque el Revolucionario Institucional, dijeron, sigue representando a la vieja política, la corrupción, las represiones “y ahora, el que también pacta con Morena”.

“¿Tú le crees al PRI? Ni tú, ni yo ni nadie. Ya sabemos que el PRI siempre hace trampa. Lo que quizá no sabías es que ahora pactó con Morena. Sí, ya verán que Morena va a ganar en el Estado de México y van a dejar que el PRI gane en Coahuila, la vieja política haciendo lo de siempre y el tiempo nos está dando la razón.

“¡Por eso con el PRI ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano”, expresó Chertorivski en un video.

El PRI sigue representando a la vieja política, es el PRI de la corrupción, el de las represiones y ahora, el que también pacta con Morena. Por eso, con el PRI ni a la esquina. 🦖❌ https://t.co/orRDwmuLa3 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) May 23, 2023

Por su lado, Jorge Álvarez Máynez recordó “al PRI del 68” y a priistas como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exgobernador Javier Duarte, la Estafa Maestra y el Caso Ayotzinapa.

“Ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir. Le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas. El PRI siempre está del lado incorrecto de la historia. Por eso, cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro: ¡Con el PRI ni a la esquina!”.

Este es el mensaje que tiene enloquecido a Alito y que lo llevó a reventar hoy nuestra rueda de prensa.



Si hay algo que le duele a la vieja política es la verdad. Y hay dos cosas que no pueden negar: su corrupción y que están entregados al gobierno. pic.twitter.com/N8p9YyGXuv — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 22, 2023

“Cuándo van a entender que quienes optamos por Movimiento Ciudadano, no solo somos opositores al gobierno de Morena, también somos opositores al PRI”, dijo el político naranja Ferrer Galván.

Y en medio del pleito entre PRI y Movimiento Ciudadano, el coordinador nacional del partido naranja, Dante Delgado, negó que vayan en alianza con “Va por México”: “Nos invitaron a subirnos al Titanic; yo no los quiero despreciar, pero nada más llevan 22 candidaturas perdidas para gobernador y nos invitan a un proyecto que no tiene rumbo, porque la suma no es así".

El PRI responde

El PRI respondió a través de un comunicado que la coalición “Va por México” cerró filas y expresó su rotunda condena y rechazo a la postura de Movimiento Ciudadano “que confirmó su negativa de acompañar sus esfuerzos en defensa de la democracia y, además, ha emprendido una campaña de ataques al tricolor, en un intento por dañar el avance de los candidatos de la alianza en el Estado de México y Coahuila”.

“La ciudadanía ya se dio cuenta de que las verdaderas intenciones de MOvimiento Ciudadano son sabotear a la oposición para hacerle la chamba a Morena. ¡Como representan muy poco, prefieren traicionar a los ciudadanos, mentirles y ponerse al servicio del oficialismo!”, respondió “Alito” Moreno.

La ciudadanía ya se dio cuenta de que las verdaderas intenciones de @MovCiudadanoMX son sabotear a la oposición para hacerle la chamba a Morena.



¡Como representan muy poco, prefieren traicionar a los ciudadanos, mentirles y ponerse al servicio del oficialismo! pic.twitter.com/nSwDdSAd1a — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 23, 2023

Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, señaló que Movimiento Ciudadano quiere echar abajo la Ley 3 de 3 contra la violencia.

A través de redes sociales, políticos priistas salieron a defender a su partido y aseguraron que Movimiento Ciudadano “es empleado de Morena”.

“Buscan dividir a la oposición y buscan hacer el juego sucio en Coahuila y el Estado de México. ¡Llaman a no votar por la coalición Va por México y esto solo le conviene a Morena!

“¡Ya quítense la máscara, no les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder, siguen trabajando para él. Están sometidos y no vamos a permitir que sigan sometiendo a la gente!

“Movimiento Ciudadano, ni es movimiento ni es ciudadano”, expresaron los políticos del PRI e hicieron un llamado a la sociedad civil a sumarse a la alianza Va por México.

¡Fuera máscaras! @MovCiudadanoMX ni es movimiento ni es ciudadano, son empleados de Morena, que buscan dividir a la oposición.



¡No te dejes engañar! La opción opositora se llama #VaPorMéxico. pic.twitter.com/GtMcOhaVpt — PRI (@PRI_Nacional) May 22, 2023

El PRD señala a la bancada de los likes

“La bancada de Movimiento Ciudadano, la bancada de los likes, a falta de resultados, fomentan el encono e insisten en fungir como esquiroles de Morena.

“Su militancia opositora no merece esto, en el PRD y Va por México seguimos apostando por la ciudadanía, no por la guerra sucia”, expresaron los diputados perredistas.

“La ‘decisión’ de Movimiento Ciudadano de ser la comparsa de Morena en las próximas elecciones no demuestra más que su falta de ideología. Ellos están trabajando para dividir la oposición, entregar la elección a López Obrador y compañía, lo ciudadano se les olvidó por completo”, expresó la secretaria general de Morena, Adriana Díaz Contreras.

La "decisión" de Movimiento Ciudadano de ser la comparsa de Morena en las próximas elecciones no demuestra más que su falta de ideología.



Ellos están trabajando para dividir la oposición, entregar la elección a López Obrador y compañía, lo ciudadano se les olvidó por completo. pic.twitter.com/rmDJq3rkm7 — Adriana (@AdrianaDiazPRD) May 23, 2023

El PAN también defiende al PRI

Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, expresó su solidaridad con el PRI, “partido aliado con quienes hemos construido y mantenido una oposición responsable y valiente”.

“Ojalá y todos los Partidos de ‘Oposición’ pudieran entender que Va por México no es el enemigo a vencer, sino Morena y su 4T. Dividir y golpear a la oposición solamente fortalece al Oficialismo destructor de este país”, expresó.

Mi solidaridad con el @PRI_Nacional y con tod@s mis compañer@s Diputad@s de ese Partido aliado, con quienes hemos construido y mantenido una oposición responsable y valiente. Ojalá y todos los Partidos de "Oposición" pudieran entender que #VaPorMéxico no es el enemigo a vencer,… — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2023

Por su lado, el expresidente Felipe Calderón expresó que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador deben estar muy agradecidos con Movimiento Ciudadano “por realizar una intensa campaña de ataque al PRI, justo cuando su candidata, Alejandra del Moral, del Estado de México está haciendo una campaña esforzada y quizá contra su propio partido para frenar a morena y a su candidata que es demostradamente corrupta”.

“Dante haciendo un Dante. Lo más triste: los jóvenes de ese partido, que prometían en tanto, haciendo un Dante también. Por qué no esperaron al menos que pasaran las elecciones? Fuera máscaras”, escribió Calderón.

@PartidoMorenaMx y @lopezobrador_ deben estar muy agradecidos con @MovCiudadanoMX por realizar una intensa campaña de ataque al PRI, justo cuando su candidata @AlejandraDMV del Estado de México está haciendo una campaña esforzada y quizá contra su propio partido para frenar a… — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 23, 2023

Usuarios de redes sociales ironizaron que mientras PAN, PRI, PRD y Movimientos Ciudadanos pelean, Morena disfruta. También compartieron imágenes en alusión a la serie estadounidense “Orange is the new black”.

Hasta el momento los políticos de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, Ivonne Ortega, Patricia Mercado y Amalia García no se han pronunciado en redes.