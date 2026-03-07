La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) inició la entrega del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, lo que representa un beneficio para 618 mil 63 productoras y productores mexicanos.

Por medio de un comunicado, Agricultura detalló que este apoyo forma parte de las acciones del Gobierno federal que buscan fortalecer la soberanía alimentaria, la productividad del campo y el bienestar de las y los campesinos.

Habilitan centros de distribución para entrega de fertilizantes

La Secretaría informó que en los cinco estados se habilitaron Centros de Distribución Agricultura (CEDA) para que las personas beneficiarias se acerquen a recibir sus fertilizantes. Cabe destacar que la entrega se realiza de manera directa y gratuita.

En el estado de Oaxaca comenzó la distribución a través de 91 de estos Centros ubicados en las ocho regiones del estado y en busca de garantizar un proceso ordenado, transparente y oportuno.

Destacó que solo en esta entidad se beneficiarán a 199 mil 455 agricultores con más de 59 mil toneladas de fertilizantes para atender a cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios.

Para los estados de Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, la entrega se realiza en un total de 62 Cetros de Distribución y beneficia a 86 mil agricultores de cultivos prioritarios que recibirán un total de 47 mil 030 toneladas de insumos para cubrir una superficie de 157 mil 428 hectáreas.

En Guerrero, la entrega de 156 mil 857 toneladas de fertilizantes se prevé que comience el próximo lunes 9 de marzo en 126 Cetros de Distribución que se habilitarán en 85 municipios para el beneficio de unas 332 mil 608 productoras y productores.

¿Cómo beneficia la entrega de fertilizantes a las familias campesinas?

Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo y tener un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Ayuda a nutrir la tierra para mejorar el rendimiento de los cultivos y obtener una mayor producción agrícola.

La Secretaría de Agricultura compartió que este programa busca fortalecer la producción de alimentos y mejorar el rendimiento de los campesinos en sus parcelas.

Los fertilizantes se usarán en cultivos prioritarios como lo son maíz, frijol, arroz, ajonjolí grano, cacao, café, cacahuate, calabaza (semilla), caña de azúcar, sorgo grano, soya grano y trigo, dependiendo de cada entidad.

Dicha estrategia también representa un respaldo directo al bienestar de las familias campesinas y a las economías locales, al contribuir a la reducción de costos de producción y mejorar el rendimiento de las parcelas.

