Adán Augusto afirma que Yunes Márquez se suma a Morena; Andrea Chávez asegura que no

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, afirmó que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, recién expulsado del PAN, ya forma parte del grupo parlamentario mayoritario.

“El senador Yunes claro que forma parte del grupo parlamentario de Morena y claro que tiene la invitación permanente para participar en los trabajos… somos 87 senadoras y senadores”, afirmó en entrevista al salir de Palacio Nacional donde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los senadores y diputados de la 4T.

Sin embargo, la vocera de la bancada morenista en el Senado, Andrea Chávez, aseguró que Yunes se mantendrá como legislador sin partido y “no está en la bancada de Morena”.

Entrevistada también afuera de Palacio Nacional, la senadora dijo que el senador veracruzano sigue adelante con sus recursos de impugnación por los medios legales para mantener su militancia panista.

Andrea Chávez dijo que es una arbitrariedad que hayan expulsado a Yunes de Acción Nacional cuando ese partido no hizo nada contra la bancada panista en el Congreso de Chihuahua, que votó en forma unánime en favor del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El senador Miguel Ángel Yunes se mantiene como senador sin grupo parlamentario. Sin embargo, él está luchando a través de la vía de impugnacion mantener su afiliación efectiva ante el Partido Acción Nacional, puesto que el PAN no tiene ninguna razón para echarlo. ¿Por qué a él lo van a echar, que votó a favor de la reforma al Poder Judicial, con ese argumento, y no a toda la bancada del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local de Chihuahua, que votó a favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional?, entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no?

“Él se encuentra en un mecanismo de impugnación, él se quiere mantener siendo panista, va a agotar todas las instancias, va a agotar todas las dependencias, todos los recursos de impugnación, y una vez que eso se resuelva, tendrá que tomar decisiones. En este sentido, reitero, no está en la bancada de Morena”, explicó.

La senadora Andrea Chávez demandó que el PAN mida con el mismo tracero a todos sus legisladores.

Por su parte, Miguel Ángel Yunes se negó a hacer declaraciones a la prensa. Luego de asistir a la reunión entre la presidenta Sheinbaum y las bancadas de la 4T en las cámaras de Senadores y de Diputados, los reporteros lo cuestionaron pero el legislador los ignoró y se retiró sobre la calle de Corregidora.

Yunes Linares: Markito me quiere expulsar

Miguel Ángel Yunes Linares acusó que sin notificarlo nada, sin decir por qué, “Markito Cortés quiere expulsarme del PAN, organización a la que me afilié hace 20 años y por la que luché hasta lograr consolidarla como la fuerza política más importante de Veracruz y ganar el gobierno de esa entidad”.

En un pronunciamiento dijo que mientras millones trabajamos sin descanso por Acción Nacional, Markito se daba vuelo con sus candidaturas plurinominales como la que hoy lo llevó de nueva cuenta al Senado de la República.

“Unos luchábamos en las calles contra el régimen, mientras Markito luchaba en las oficinas para obtener concesiones de CONAGUA para regar sus ranchos aguacateros en Michoacán, amparándose siempre en sus cargos legislativos y sin importar el origen partidista del gobierno”.

Creo que las “razones” de este intento de expulsión son haber defendido desde la tribuna del Senado a mi hijo Miguel, agredido cobardemente por Markito mientras se encontraba ausente. Lo haré cada vez que sea necesario: antes que político soy padre.

La otra es haber aparecido en los medios en una conferencia de prensa estando al lado de dos legisladores de Morena.

“No me preocupa en lo más mínimo ¡Me preocuparía salir en una foto con Markito! ¡Qué vergüenza! ¡Retratarme junto al enterrador del PAN! ¡Nunca!”.

¡Qué bueno que ya se va Markito de la dirigencia del PAN! Al ritmo que lleva la salida de panistas un rato más y no habría quien cerrara la puerta, dijo Yunes Linares.

¡”Nos vemos en los tribunales, pequeño; te daré una lección más de dignidad y talento!”, sentenció.

