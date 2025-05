Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) reprocharon que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haya encabezado un acto de disculpa de un ciudadano hacia él, por presuntamente haberlo agredido.

Alejandra Bárrales Magdaleno, de MC, afirmó que le da mucha pena ver a un “compañero de izquierda”, comportándose de esa manera, al obligar a una persona a ofrecerle disculpas.

“Tengo como un choque de ideas, sobre todo porque yo he estado presente, he conocido a lo largo de todos estos años a nuestro compañero Noroña. Muchas ocasiones compartimos las calles marchando, levantando la voz, expresándonos, demandando que en este país hubiera libertad de expresión, democracia, justicia, que no se militarizara el país y nuestras manifestaciones fueron muchas.

El coordinador de la bancada panista, Ricardo Anaya, expresó que es indignante lo ocurrido el pasado lunes en la Mesa Directiva porque quien se dedica al servicio público tiene que tener la piel gruesa y aprender a tolerar y aceptar la crítica que venga de parte de los ciudadanos.

“Yo no puedo compartir el que a un ciudadano se le haya presionado de esa manera a pedir disculpas en esas circunstancias”, señaló.

Dijo que los tribunales en México han resuelto que quien se dedica al servicio público está, por definición, sujeto a niveles de crítica y de confrontación mucho mayores que los ciudadanos en general porque el servidor público tiene poder y acceso a recursos públicos.

“Es un problema de asimetría brutal, porque el servidor público tiene acceso a recursos, a abogados, a influencia en el Poder Judicial, y el ciudadano no. Entonces, el hecho de que desde el poder se obligue a un ciudadano a actuar en esas condiciones, me parece incorrecto y, efectivamente, podría tratarse de un abuso de poder.

La priista Claudia Anaya afirmó que es una vergüenza para el Senado. “Me siento ofendida de lo que hizo ayer el presidente del Senado porque fue un abuso de poder y no es la primera vez que lo hace, ya van varias ocasiones en que le suceden constas en lo particular y las traslada al ámbito de la institución que está representando”.

Señaló que la lección es que “si le faltas el respeto a un político poderoso, lleno de soberbia, vas a tener unas consecuencias terribles, una de ellas puede ser venir a pedir disculpas a la institución correspondiente o a la que se les ocurra”.