El Ejército y la Guardia Nacional informaron que participan en la implementación de la segunda etapa de la estrategia de seguridad de Zacatecas, luego de que en la entidad crecieran los homicidios en más de mil 700% de 2005 a 2021.

En coordinación con las autoridades locales, ambas fuerzas armadas desplegarán acciones en caminar a reducir los índices delictivos que muestran una tendencia a la baja, pues tan solo los asesinatos disminuyeron en 70% en lo que va de la administración del gobernador morenista David Monreal Ávila, derivado de la colaboración con el gobierno federal y los gobiernos locales.

Por lo anterior, el mandatario zacatecano anunció una segunda etapa de la estrategia con el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional, así como la policía estatal y las policías locales.

Lee también Zacatecas crea Mando Único policial en sus 58 municipios; gobernador exige a alcaldes cumplir con homologación salarial de uniformados

Ejército. Foto: Especial.

"Para dimensionarlo con claridad: de 2005 a 2021, los homicidios crecieron más de mil setecientos por ciento. Esto significaba que en Zacatecas se le arrebataba la vida, en promedio, a cinco personas al día. La Agenda de la Paz fue tan exitosa que posicionó a Zacatecas, como la entidad que logró la máxima disminución de homicidios dolosos en 2024. Al cierre de ese año, Zacatecas registró 500 homicidios, es decir, disminuyó más del 70% respecto de la deshonrosa cifra de 2021", dijo Monreal Ávila.

Respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario local anunció la denominada Agenda del Progreso, que representa una segunda etapa en la estrategia de pacificación de la entidad.

Afirmó que tras años marcados por la violencia, el miedo y la incertidumbre, hoy Zacatecas vive un momento histórico, luego de haber recuperado la paz y el bienestar: “Sin paz no hay bienestar, y sin bienestar no hay progreso”.

Lee también En menos de 24 horas, matan a balazos a un regidor y un asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Chiapas

David Monreal destacó que la pacificación “no fue producto de la casualidad”, sino del trabajo diario, la coordinación con el Gobierno de México y la dignificación de las corporaciones de seguridad, “lo que permitió que Zacatecas pasara del miedo a la tranquilidad en calles, carreteras y comunidades”.

“Hoy tenemos paz, hemos generado bienestar y estamos listos para el progreso. Zacatecas está de pie y con bases firmes para seguir avanzando”, sostuvo.

Como parte de esta nueva etapa, se anunció el fortalecimiento de un mando coordinado el estado, la federación, y todos los municipios, con el objetivo de blindar los avances logrados en materia de seguridad y garantizar que la paz sea permanente en todo el estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro