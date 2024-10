Bajo la moderación del periodista Manuel López San Martín, la noche de este miércoles 30 de octubre se enfrentaron Adriana Dávila y Jorge Romero en un acalorado debate por la dirigencia nacional del PAN, entre señalamientos y mínimas coincidencias como enfrentar al régimen.

De cara a las elecciones panistas del domingo 10 de noviembre, Dávila y Romero mostraron sus diferencias de proyectos en el Comité Ejecutivo Nacional. Por un lado, ella admitió que “por supuesto que el PAN está en crisis”, mientras que él aceptó que al partido le urge una renovación y busca revitalizarlo.

La exsenadora señaló al diputado con licencia de pertenecer a “una élite” dentro del PAN que reparte posiciones a “cuates”, y sacó a relucir temas que recientemente han cuestionado al blanquiazul, como el apoyo de los Yunes a la reforma judicial impulsada por Morena.

Adriana Dávila mencionó también a Jorge Romero el “Coahuila Gate”, acuerdos que el PRI y PAN hicieron en Coahuila, como la entrega de notarías y posiciones antes de las elecciones de junio pasado.

Jorge Romero acusó que Dávila lo ha catalogado como “un clon” del actual dirigente nacional panista, Marko Cortés, y negó estar involucrado en el “Coahuila Gate”. “Yo soy otro liderazgo”, dijo.

“No me hago cargo de los Yunes, no me hago cargo de Marko Cortés, me hago cargo de mis hijos que son menores, no me hago cargo de ti, me hago cargo del PAN”, expresó Romero al acusar que fue perseguido y espiado por el gobierno, y no hay ninguna imputación contra él.

La excandidata a gobernadora de Tlaxcala cuestionó a Romero por sus aspiraciones para la dirigencia nacional de Acción Nacional, teniendo actualmente el cargo de diputado. “Queremos una dirigencia de tiempo completo”, expresó Dávila.

Ambos coincidieron en que deben tener políticas públicas para probar que son mejores los gobiernos del PAN que los de la cuarta transformación.

Romero propuso abrir el PAN a todas las personas para que vean un vehículo de participación y apostó por la confianza de la gente para vencer al oficialismo, además de una reforma a los estatutos del partido y una afiliación inmediata para todas las personas que se quieran acercar.

Sobre los gobiernos del PAN en cuatro entidades, Adriana Dávila destacó las presidencias de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y reconoció que “hay cosas que no se están haciendo bien”. Yo quiero que nuestros gobiernos sean distintos y distinguibles, mencionó.

Las propuestas de Dávila y Romero sobre el PAN como oposición

Sobre Acción Nacional como oposición en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romero aseguró que serán “fiscalizadores de este gobierno” y defenderán la división de poderes ante el embate contra el Poder Judicial. Creo que el PAN también tiene que proponer, agregó.

Por su lado, Dávila mencionó que el PAN debe volver a ser respetado en este país y no suplicar al gobierno. “Yo quiero un partido que empiece a hablar con sus militantes, con los ciudadanos y enfrentar al régimen con toda la fuerza que te da el respaldo ciudadano”, apuntó

Sobre futuras alianzas del PAN con otros partidos, Jorge Romero refirió que habrán de estudiarse, mientras que Dávila expresó que el Partido de Acción Nacional debe apostar “por nosotros mismos”.

Lo que realmente se necesita, dijo Adriana Dávila, es cambiar la conducta, no solo los estatutos.

