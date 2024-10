El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que voltee a ver todos los atropellos a la ley que lleva a cabo el gobierno de Morena, la manera en cómo obstaculiza a la oposición y el gobierno de corte dictatorial que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, anunció que Acción Nacional y sus legisladores presentarán diversas denuncias ante organismos internacionales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo para visibilizar ante el mundo el sometimiento de los poderes de la Unión y la imposición de leyes mediante una mayoría artificial, cooptada y que Morena no ganó en las urnas.

“México se encuentra en un estado de alerta, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero que se atreven a negar, una presidenta que continúa lo mal hecho del gobierno de López Obrador y con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión, donde están coartando los derechos humanos”, denunció.

Marco Cortés señaló que la comunidad internacional debe enterarse de esto para que México no se convierta en otra Cuba o Venezuela, donde las y los ciudadanos ya no tienen escapatoria de un régimen que no gana en las urnas, pero se impone en el poder, que compra y amenaza legisladores, y reprime a quienes piensan distinto al régimen.

“No podemos permitir la desfachatez de algunos morenistas que se atreven a decir que llegaron para quedarse más de 50 años, porque ya sabemos bien que si no hay alternancia en el poder el sistema democrático se vicia y se corrompe, cosa que durante el actual régimen morenista es muy evidente. Esto lo debe conocer el mundo”, puntualizó.

“De forma completamente contradictoria, aquellos que lucharon por la democracia en México desde la oposición, hoy son los mismos que quieren imponer una dictadura desde Morena”, subrayó en tribuna Marko Cortés. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Marko Cortés asegura que lo ocurrido en el Senado es un ejemplo de “autoritarismo”

Dijo que lo ocurrido el jueves pasado en el Senado de la República es el mayor ejemplo de autoritarismo, al aplicarle una vez más a la oposición la irracional aplanadora, al no construir acuerdos ni diálogos, sin dar un debate de fondo y no escuchar a quienes piensan distinto a ellos.

“Le quitaron a la gente la posibilidad de defenderse ante un acto de autoridad, mediante el amparo, la elección de Ministros y Jueces costará 46% más que la de 2024 y amenazan a los trabajadores del Poder Judicial a regresar a sus trabajos”, apuntó.

“De forma completamente contradictoria, aquellos que lucharon por la democracia en México desde la oposición, hoy son los mismos que quieren imponer una dictadura desde Morena”, sostuvo.

Por ello, el dirigente panista planteó la importancia de que la comunidad internacional y los organismos internacionales volteen su mirada hacia México antes de que sea demasiado tarde, “porque están intentando instaurar una dictadura con los daños que este tipo de regímenes provoca a las naciones”.









