La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que al Gobierno de Estados Unidos y en particular a sus agencias, no les gusta que no puedan entrar a México y operar como lo hacían en sexenios del llamado periodo neoliberal, pero advirtió que eso ya cambió "y de ahí no nos vamos a mover".

La jefa del Ejecutivo federal afirmó que a las agencias estadounidense no les gusta que ella diga que se va a defender la soberanía nacional. Sin embargo, señaló que hay muy buena relación con el presidente Donald Trump.

"A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular no les gusta que no puedan entrar como entraban antes. Ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el período de Calderón".

"No les gusta, pues que la Presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación y con el secretario de Comercio hay muy buena relación y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Habrá algunas personas que quisieran participar como era antes, pero eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que elementos de agencias estadounidenses estén participando en operativos contra el narcotráfico en territorio mexicano

Esto, luego que ayer, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presumió que fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos de producción de drogas en Sinaloa, en un operativo encabezado por una unidad de elementos mexicanos certificada por ellos mismos.

