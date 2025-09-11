Al cumplirse otro aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, este día se honró la memoria de quienes fallecieron, incluidas personas mexicanas.

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, expresó la solidaridad de nuestro país con las y los estadounidenses: "Reafirmamos la importancia de mantener la memoria viva con la esperanza de un futuro de paz".

"Este día honramos la memoria de las víctimas del 11 de septiembre de 2001, incluidas las vidas de mexicanas y mexicanos", expresó Moctezuma en sus redes al compartir una imagen del Memorial en el Pentágono. Les comparto esta imagen del Memorial en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa".

Las fotos y videos del atentado a las Torres Gemelas en 2001. Foto: Archivo

La embajada mexicana en territorio estadounidense expresó que este 11 de septiembre se rinde homenaje a la valentía y resiliencia de los ciudadanos de Estados Unidos.

"Reafirmamos la nuestra amistad y asociación de México con Estados Unidos", dijo.

Embajador Johnson reconoce labor de bomberos

El embajador Ronald Johnson honró a las víctimas de los hechos de hace 24 años en Nueva York. En la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, Jonhson reconoció el valor de los bomberos, "quienes corrieron hacia el humo y el fuego para salvar a otros sigue inspirándonos".

"Nunca olvidaremos las vidas perdidas ni el servicio de quienes mantienen a los Estados Unidos seguros.

"También recordamos la solidaridad del pueblo mexicano y afirmamos que los Estados Unidos permanecen firmes", expresó.

