Kiev.- El presidente Volodymyr Zelenskyy otorgó a Elon Musk la Orden de la Libertad de Ucrania, una de las más altas condecoraciones estatales del país, por sus “destacados méritos personales” en la protección de la vida humana y la libertad, y por fortalecer los lazos con Estados Unidos.

Musk, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, se ha convertido en una de las figuras del sector privado más influyentes —y polémicas— de Ucrania. Su decisión de proporcionar acceso a Starlink, la red de internet satelital de SpaceX, fue un salvavidas para Ucrania tras la invasión rusa en 2022 y sigue siendo de importancia crítica.

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Starlink se ha integrado profundamente en las operaciones militares ucranianas, y comandantes y soldados dependen de la conectividad satelital para comunicarse y coordinar operaciones.

Las decisiones de Musk podrían moldear las futuras capacidades militares de Ucrania. Starlink no opera actualmente sobre territorio ruso, pero Zelenskyy quiere que Musk reconsidere esa política. Eso permitiría a las fuerzas ucranianas mantener la conectividad satelital durante más tiempo para ataques con drones de mayor alcance dirigidos contra la infraestructura militar y económica de Rusia.

Musk no ha formulado comentarios sobre el reconocimiento, que fue anunciado mediante decreto presidencial.

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Musk ha restringido el uso de Starlink en Rusia.

Elon Musk en Beijing el 14 de mayo del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

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La tecnología se ha integrado en las operaciones ucranianas con drones, ayudando a los operadores a mantener enlaces con esos dispositivos y guiarlos a mayores distancias. El acceso de Ucrania a Starlink es la principal razón de los éxitos iniciales de la campaña ucraniana de drones que tomó por sorpresa a las fuerzas rusas y socavó sus líneas logísticas este año.

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La campaña ha presionado la logística rusa en Crimea, dando a las fuerzas ucranianas cierto impulso en el campo de batalla que no habían tenido desde sus exitosas contraofensivas en torno a Jersón y Járkiv a finales de 2022.

Musk ha permitido que los ucranianos usen Starlink dentro de su propio territorio, incluso en regiones ocupadas por Rusia, pero ha restringido el uso dentro de Rusia.

Este año, SpaceX bloqueó terminales Starlink no autorizadas que estaban siendo utilizadas por fuerzas rusas en territorio ocupado, lo que fortaleció la posición de Ucrania.

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Enorme influencia de Musk sobre Ucrania

Musk es a la vez un socio crucial para Ucrania y una posible fuente de vulnerabilidad. A medida que Starlink se ha incrustado en sus comunicaciones de guerra, Musk y SpaceX tienen una influencia significativa sobre cómo puede utilizarse la tecnología, lo que obliga a Kiev a preservar una relación positiva.

Zelensky ha buscado ayuda de Estados Unidos para persuadir a Musk de permitir que Ucrania amplíe su capacidad de usar Starlink más allá de sus fronteras. Musk ha dicho que cree que eso sería una escalada significativa y peligrosa, contó Zelensky a los periodistas la semana pasada.

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La influencia de Musk se ha extendido a la política

Una confusión reportada sobre si SpaceX había aprobado el uso de Starlink dentro de Rusia contribuyó a las tensiones entre Zelenskyy y el entonces ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, quien era el principal interlocutor del gobierno con Musk.

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Fedorov fue destituido en julio como parte de una reestructuración más amplia del gobierno.

Zelensky dijo que información inexacta del Ministerio de Defensa, según la cual SpaceX había aprobado la solicitud, contribuyó a un intercambio incómodo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó al líder ucraniano de engañarlo. No dijo cuándo ocurrió eso.

Eso contribuyó a “algunos de los pasos” tomados contra Fedorov, declaró Zelenskyy a los periodistas la semana pasada, sin acusarlo explícitamente de haber proporcionado deliberadamente información falsa.

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La destitución de Fedorov también pone de relieve el componente político del papel de Musk en el esfuerzo bélico de Ucrania.