El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró que "es bueno que el presidente Trump no haya dicho 'no', pero hoy no dijo 'sí'", sobre proporcionar misiles Tomahawk a Kiev.

Luego de su reunión con Donald Trump, el líder ucraniano se mostró esperanzado con la moderadora de "Meet the Press" de NBC News, Kristen Welker, en una entrevista exclusiva, que se emitirá el domingo.

Zelensky dijo a NBC News que un ejército ucraniano equipado con misiles Tomahawk es una preocupación genuina para Putin.

"Creo que Putin teme que Estados Unidos nos envíe Tomahawks. Y creo que realmente teme que los usemos", declaró Zelensky.

Trump tuvo una llamada telefónica con Putin el jueves y anunció que se reunirá con el presidente ruso en Budapest, Hungría, para una segunda ronda de conversaciones en persona para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Los Tomahawks son un gran problema”

“Uno de los temas que discutimos con el presidente Trump fue sobre las garantías de seguridad. Queremos que Estados Unidos sea parte de la seguridad”, declaró Zelensky.

Antes, Trump había dicho que “vamos a hablar de Tomahawks, y preferiríamos mucho más que no los necesitaran. Preferiríamos mucho más que la guerra terminara”.

“Son un arma muy poderosa, pero también muy peligrosa. Y podrían provocar una gran escalada. Podrían ocurrir muchas cosas malas. Los Tomahawks son un gran problema”, añadió Trump más tarde.

Trump sugirió que la guerra entre Rusia y Ucrania podría terminar sin ellos.

“Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks. Creo que estamos bastante cerca de lograrlo”, añadió.

