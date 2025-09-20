Más Información

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense al margen de la la próxima semana, en medio de la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

realizó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra Ucrania en una andanada que mató al menos a tres personas y dejó decenas de heridos, dijo Zelensky este sábado.

De su parte, el ejército ucraniano lanzó un ataque con drones y mató a cuatro personas en la región rusa de Samara, a 800 km del frente, afirmó el gobernador local en las redes sociales.

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra está estancado y Rusia ha descartado una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelensky, algo que Kiev dice que es la única manera para alcanzar la paz.

"Estamos listos para una reunión con Putin": Zelensky

"Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego", dijo Zelensky en declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado.

"Estamos listos para una reunión con Putin. He hablado de esto. Tanto bilateral como trilateral. Él no está listo", agregó Zelensky.

Ucrania también reclama garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos en caso de un acuerdo de paz por el conflicto.

Columnas de humo se elevan por el cielo de la ciudad de Kiev tras un ataque ruso. Foto: AP
Columnas de humo se elevan por el cielo de la ciudad de Kiev tras un ataque ruso. Foto: AP

Pero Putin advierte que cualquier plan que considere el despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería inaceptable.

En el último ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania, "un misil con municiones de racimo impactó directamente en un edificio de apartamentos" en la ciudad de Dnipró, dijo Zelensky en las redes sociales.

El mandatario ucraniano publicó imágenes de autos y un edificio en llamas mientras rescatistas trasladaban a una persona a un lugar seguro entre los escombros.

Países acusan Rusia de violar el espacio aéreo con drones y aviones de combate

Los ataques se produjeron un día después de que tres aviones de combate rusos violaran el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN en el flanco oriental de la alianza, una acusación que Moscú negó.

Esta incursión provocó temores en Occidente de una nueva y peligrosa provocación de Moscú después de que Polonia se quejara la semana pasada de que unos 20 drones rusos sobrevolaron su territorio.

Zelensky repitió el llamado a encontrar "soluciones conjuntas" para derribar drones sobre Ucrania "junto con otros países".

Rusia, que ha estado avanzando en el territorio ucraniano durante meses, anunció el sábado que sus tropas habían capturado la aldea de Berezove en la región de Dnipropetrovsk.

En la región nororiental de Járkov, estaban en curso "acciones intensas" en el área clave de Kupiansk, dijo Zelensky sobre un centro ferroviario que Ucrania recuperó en su ofensiva de 2022.

Ucrania lanza ataques sobre territorio ruso

Las tropas de Kiev lanzaron también ataques aéreos sobre Rusia. En la región de Samara, al suroeste del país y a cientos de kilómetros del frente de batalla, un ataque con drones mató a cuatro personas, confirmó en las redes sociales el gobernador local Viacheslav Fedorishchev.

Funcionarios rusos dijeron que sus fuerzas habían repelido "masivos" ataques ucranianos en las regiones de Volgogrado y Rostov, mientras que una persona resultó herida en la región cercana de Sarátov.

El Estado Mayor ucraniano afirmó que estos ataques fueron dirigidos a "objetivos estratégicos del agresor ruso" y que sus fuerzas le causaron daños a la refinería de petróleo de Sarátov y a la refinería de Novokuibishevsk, en Samara.

La policía y la policía militar protegen partes de un drondañado derribado por las autoridades polacas en un emplazamiento de Wohyn, Polonia. FOTO: AP
La policía y la policía militar protegen partes de un drondañado derribado por las autoridades polacas en un emplazamiento de Wohyn, Polonia. FOTO: AP

"La información preliminar indica que se registraron explosiones e incendios en el sitio como resultado del ataque", reportó el Estado Mayor en las redes sociales.

Tres rondas de negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances para terminar con la guerra y apenas permitieron acordar unos intercambios de prisioneros a gran escala.

Rusia no baja los brazos en plantear demandas hasta ahora no negociables, incluyendo que Ucrania ceda completamente la región oriental de Donbás, que controla en algunas partes.

Kiev rechaza de plano hacer concesiones territoriales y quiere que tropas europeas sean desplegadas en Ucrania como fuerza de paz, algo que Moscú considera inaceptable.

