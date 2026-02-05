Más Información

Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio "no es nada fuera de lo normal", dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

CDMX trabajará con empresarios para aplicar "home office" en el Mundial 2026; Frausto detalla plan turístico en Con los de Casa

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

Washington.— Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas localizaron y destruyeron con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones, un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas.

Los ataques se produjeron “mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista”, explicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del grupo yihadista en Palmira el pasado 13 de diciembre en el que fallecieron dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

El 19 de diciembre de 2025, con apoyo de Jordania, se ejecutó la primera respuesta contra 70 objetivos del EI en distintas zonas de Siria y el 10 de enero de 2026 se llevó a cabo una segunda ola de ataques a gran escala.

El Centcom informó que tras estos casi dos meses de operaciones selectivas, más de 50 terroristas de EI han sido abatidos o capturados.

