Washington.— Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 de febrero, según informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas localizaron y destruyeron con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones, un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas.

Los ataques se produjeron “mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista”, explicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del grupo yihadista en Palmira el pasado 13 de diciembre en el que fallecieron dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

El 19 de diciembre de 2025, con apoyo de Jordania, se ejecutó la primera respuesta contra 70 objetivos del EI en distintas zonas de Siria y el 10 de enero de 2026 se llevó a cabo una segunda ola de ataques a gran escala.

El Centcom informó que tras estos casi dos meses de operaciones selectivas, más de 50 terroristas de EI han sido abatidos o capturados.