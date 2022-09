Viven luto en Canadá por ataque masivo

Regina, Saskatchewan.— Una serie de apuñalamientos en dos comunidades de la provincia canadiense de Saskatchewan provocaron la muerte de 10 personas y dejaron a otras 15 lesionadas, informaron ayer las autoridades, que buscan a dos sospechosos.

Los ataques ocurrieron en varios lugares de la Nación Cree James Smith y en el pueblo de Weldon, al noreste de la ciudad de Saskatoon, señaló la policía.

Rhonda Blackmore, comisaria adjunta de la Real Policía Montada (RCMP, por sus siglas en inglés) en Saskatchewan, dijo que aparentemente los sospechosos iban tras algunas de las víctimas, pero otras parecen haber sido agredidas al azar. No pudo proporcionar un móvil.

“Lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia es horrendo”, declaró Blackmore. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico, informó la Autoridad Sanitaria de Saskatchewan.

Blackmore dijo que hay 13 sitios donde fueron halladas personas muertas o heridas. Exhortó a los sospechosos a entregarse.

“Los ataques en Saskatchewan son horribles y nos rompen el corazón. Mis pensamientos están con aquellos que perdieron a un ser querido y con los heridos”, tuiteó el primer ministro, Justin Trudeau.

La policía identificó a dos sospechosos: Damien y Myles Sanderson, de 31 y 30 años, respectivamente, y quienes permanecen fugitivos.

Podrían estar conduciendo un Nissan Rogue negro: “Si usted está en el área de Regina, tome precauciones y sopese no salir del lugar en que se encuentra. No salga de un lugar seguro. No se acerque a personas sospechosas. No dé aventones. Reporte a personas sospechosas”, señaló la RCMP en un tuit.