Hamilton.- Los reguladores en Mississippi abrieron una investigación luego de que un video que mostró a cuatro empleados de una guardería asustando a los niños se hiciera viral en las redes sociales.

Los videos publicados en Facebook muestran a un trabajador de la guardería Lil’ Blessings Child Care & Learning Center, en Hamilton, con una máscara de Halloween y gritando a los niños que “no se limpiaban” o “se portaban mal”.

Se puede ver y oír a los niños llorando y, a veces, huyendo del empleado que lleva la máscara, mientras otro da indicaciones sobre qué niños se han portado bien o mal. El empleado de la máscara se muestra gritando a centímetros de la cara de los niños en ocasiones.

Sheila Sanders, propietaria del negocio desde hace 20 años, dijo que no tenía conocimiento de los videos hasta el miércoles por la tarde, informó el Northeast Mississippi Daily Journal.

Sanders dijo que un video fue filmado en septiembre y otro el martes. “Nadie vino a decirme que había ocurrido en septiembre”, comentó.

El comportamiento mostrado por sus antiguos empleados en el video, dijo, no se tolera.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.

The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. pic.twitter.com/Dptq1vpH8H

— StrictlyChristo (@christoq) October 6, 2022