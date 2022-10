El conservador británico Rishi Sunak fue nombrado primer ministro el martes, el tercero este año tras Boris Johnson y la efímera Liz Truss, con la promesa de corregir los "errores" que agravaron la crisis económica del país y con la advertencia de que se requerirán “decisiones difíciles”.

Sin embargo, no ha sido la noticia de que el rey Carlos III le encargó formar gobierno la que ha acaparado la atención, ni el temor sobre un alza de impuestos que se prevé será anunciada el 31 de este mes, sino un viejo video de Sunak que, a decir de usuarios en redes sociales, revela que, además de millonario y poderoso, el nuevo primer ministro tiene dotes de mago.

El video corresponde a un hecho ocurrido en 2020, cuando Sunak, entonces ministro del Tesoro, salía de Downing Street con un folder rojo en la mano.

“El nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, saliend… EL FOLDER!”, tuiteó @Chirrispeare.

En la grabación, Sunak va caminando con el folder rojo, acompañado de otra persona. Sin embargo, tras pasar junto a un vehículo, reaparece con un folder… ¡Verde!

“Rishi Sunak es el mismo cuyo folder cambió de rojo a verde en 2020, cuando empezaba la pandemia de Covid-19”, señaló por su parte @SantoniGregory.

This Rishi Sunak dude is the same guy who had the folder change from red to green back in early 2020 right as the coronavirus op was kicking off. pic.twitter.com/hK5MxFoqa6

