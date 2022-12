Un político griego fue captado sin darse cuenta desnudándose ante la cámara ante un comité parlamentario mientras su colega realizaba una videoconferencia.

Kleon Grigoriadis se quitó la chaqueta y luego la camisa detrás de su compañera de partido, aparentemente ajeno a la transmisión, indicó Sky News.

Maria Apatzidi se dirigía al comité de administración pública sobre la legislación policial propuesta desde las oficinas del partido de izquierda MeRA25 en el parlamento griego cuando Grigoriadis apareció repentinamente en la pantalla y comenzó a quitarse la ropa.

Apatzidi intentó advertirle, pero él estaba demasiado concentrado en la tarea que tenía entre manos y no se dio cuenta.

Cuando se dio cuenta, la mujer puso su mano sobre la cámara, para el desconcierto de los miembros del comité que miraban, indicó el medio.



