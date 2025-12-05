Más Información

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

La Selección Mexicana, en incertidumbre tras el Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Mikel Arriola y Duilio Davino revelan planeación de México previo al Mundial 2026

Selección Mexicana: ¿Quién será el tercer rival del Tricolor en el Mundial de 2026?

Obed Vargas coloca Gilberto Mora como "pieza clave" de México para el Mundial 2026

Pese a que la todavía no tiene la certeza de quién será su tercer rival, sabe que compartirá el Grupo A con Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial de 2026. Así como con el ganador del Play-Off 4 de la UEFA: sea Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

La obligación de los dirigidos por Javier Aguirre, más aún como anfitriones, será sostenerse. Una misión que se da en un contexto donde sufrieron una dolorosa eliminación en la Fase de Grupos de Qatar 2022.

El futuro es incierto, sin embargo, el camino del Tricolor empezará el próximo 11 de junio de 2026. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana inaugurará el máximo evento del balompié ante Sudáfrica. Un escenario similar al que, hace casi dieciséis años, se vivió en la Copa del Mundo de 2010.

Este es el análisis de EL UNIVERSAL Deportes sobre el panorama del Tricolor, a menos de un año para que suene el silbatazo inicial de la Copa del Mundo.

