Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Pese a que la Selección Mexicana todavía no tiene la certeza de quién será su tercer rival, sabe que compartirá el Grupo A con Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial de 2026. Así como con el ganador del Play-Off 4 de la UEFA: sea Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

La obligación de los dirigidos por Javier Aguirre, más aún como anfitriones, será sostenerse. Una misión que se da en un contexto donde sufrieron una dolorosa eliminación en la Fase de Grupos de Qatar 2022.

El futuro es incierto, sin embargo, el camino del Tricolor empezará el próximo 11 de junio de 2026. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana inaugurará el máximo evento del balompié ante Sudáfrica. Un escenario similar al que, hace casi dieciséis años, se vivió en la Copa del Mundo de 2010.

Este es el análisis de EL UNIVERSAL Deportes sobre el panorama del Tricolor, a menos de un año para que suene el silbatazo inicial de la Copa del Mundo.

