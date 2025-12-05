Más Información

El dirigente nacional del PRI, llamó a los consejeros del partido, a los priistas y a los ciudadanos a cerrar filas ante lo que llamó el y dijo que no se irá del país a pesar de las amenazas y hostigamiento.

En su discurso en el marco del IX Consejo Político Nacional del PRI, subrayó:

“Nosotros no nos vamos ir del país por más complicado que esté la situación aquí nos vamos a quedar a enfrentar al gobierno corrupto de . Aquí está el PRI”.

En la sede nacional del PRI dijo que nosotros nos quedamos hablando de frente, no tenemos nada que ocultar.

Dijo que Morena y su gobierno no tienen límites cuando se trata de reprimir y silenciar a la disidencia. “En el gobierno de Morena ser opositor es poner la vida en juego”.

“En el PRI no nos doblan, ni jamás nos van a vencer”, dijo ante el grito de cientos de priistas de “fuera Morena”.

“Aquí estamos los priistas listos para defender la patria y para defender a nuestro gran país”, afirmó Moreno Cárdenas.

“Si nosotros, las y los priistas no defendemos las instituciones, nadie lo va a hacer. Si no levantamos la voz con firmeza, el régimen vil y corrupto de Morena seguirá aprovechándose del silencio de los mexicanos”.

Él también senador dijo que se trata de rescatar a los mexicanos de un presente oscuro.

Llamo a los consejeros y a los priistas a cerrar filas ante el acoso del poder.

“Estamos cerrando el año como el partido opositor más importante y mejor posicionado del país”.

Luego de tomar protesta a 345 consejeros dijo que el PRI es un partido que ha demostrado firmeza, carácter y determinación

“A pesar de las presiones, de la intimidación y de la fabricación de pruebas de las agencias del Estado mexicano para perseguir e imputar a mujeres y hombres”.

Alito dijo que somos nosotros quienes estamos vigilando a este gobierno por poner en riesgo la gobernabilidad.

