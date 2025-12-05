Tras avalarse en el Congreso y haber sido turnada al Ejecutivo la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo anunciaron un "receso estratégico" y que la "jornada histórica de movilización concluye".

"Hemos sido escuchados. Hacemos un receso estratégico para volver a nuestras raíces y recargar fuerzas.

"Que quede claro: Volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante", dijeron integrantes del Movimiento Agricola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

El productor René Almeida indicó que aunque no están conformes con la Ley, "tenemos que trabajar y colaborar con ella".

Lee también Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Por la madrugada sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y señalaron que hay oportunidad de colaborar en aportaciones para la construcción del reglamento de la Ley.

"Nos están dando la oportunidad que aportemos, y todo aquello que veamos que hay que modificar, seguramente tendremos que hacer las aportaciones ", dijo Almeida.

Hicieron un llamado a que los productores asuman su responsabilidad y al gobierno a que "corte el cordón umbilical" para mejor apoyo al campo.

Además, agradecieron y reconocieron el temple "y el inmenso valor" de cada agricultor y transportista que se sumó a los bloqueos en las carreteras y manifestaciones: "Hemos demostrado que, al defender nuestro legado, defendemos la soberanía alimentaria de México. La capacidad de organización y la información veraz son hoy nuestra mayor victoria".

apr