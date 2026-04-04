Un video en el que un agente del Departamento de Policía de El Paso golpea a una mujer en la cara mientras ella está en el suelo se ha vuelto viral en internet, mientras que las autoridades dijeron que estaban al tanto del video difundido en redes sociales que mostraba el arresto.

Añadieron que los agentes estaban buscando a un sospechoso buscado por presunta violencia doméstica y agresión.

“Se utilizó la fuerza durante la detención”, reza el comunicado de la institución en Texas.

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La mujer, cuyo nombre la policía no reveló en su comunicado, fue arrestada en relación con cargos de violencia doméstica y agresión y un cargo adicional de resistencia al arresto.

La persona fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de El Paso por cargos de resistencia al arresto, con fianzas de 3 mil y mil dólares respectivamente. Fue puesta en libertad bajo fianza personal.

"De acuerdo con la política del departamento, la División de Asuntos Internos está revisando el incidente. Reconocemos la preocupación de la comunidad y nos comprometemos a la transparencia. Compartiremos más información a medida que la investigación lo permita y agradecemos la paciencia del público", añadieron las autoridades.

Comunicado policial informó que Asuntos Internos revisa el incidente y el uso de la fuerza por parte de los agentes. Foto: @EPPOLICE.

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Una mujer, identificada como Kelcee Hufford, de 28 años, se encuentra en un rincón de la habitación mientras un agente intenta esposarla. La mujer parece resistirse al arresto. Los agentes la sujetan y ambos forcejean hasta caer al suelo.

El Paso Times relató que "mientras la mujer está en el suelo, dos agentes la inmovilizan mientras ella grita que le han aplicado descargas eléctricas con una pistola Taser tres veces. Esto no se muestra en el video. Mientras la mujer está en el suelo, un agente la golpea en la cara con el puño cerrado. La mujer guarda silencio brevemente mientras los presentes comienzan a gritar.

"La mujer vuelve a forcejear con los agentes y exige hablar con su supervisor. En el video se escucha a otra mujer, que se identifica como la madre de la mujer arrestada, decirles a los agentes que la mujer tiene autismo".

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Según el Paso Times, "la mujer afirma que no puede respirar. La madre les dice a los agentes que la mujer que está siendo arrestada no puede respirar. Un agente responde: "Sí puede respirar"".

Además, "llegan más agentes y finalmente esposan a la mujer. La sacan a rastras de la casa mientras grita. Se ven más de cinco patrullas policiales frente a la vivienda.

"El vídeo finaliza con la mujer en un coche patrulla mientras los agentes continúan registrando la casa".

🇺🇸 | Un video impactante de esta semana muestra el momento en que agentes de policía de El Paso forcejean para arrestar a una mujer de 28 años con una orden de arresto. pic.twitter.com/kA0rl6P8Kp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 3, 2026

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