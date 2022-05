VIDEO. Policía busca a samaritanos que ayudaron a mujer que sufrió episodio médico mientras conducía

El Departamento de Policía de Boynton Beach, en Florida, busca a un grupo de buenos samaritanos que detuvieron un automóvil en movimiento, después de que una mujer tuviera una emergencia médica mientras conducía.

WPBF reportó que el 5 de mayo una compañera de trabajo de la afectada la vio desplomada sobre el volante y corrió hacia la intersección para tratar de prestarle ayuda, dijo la policía.

Llamó la atención de otros automovilistas y se unieron para detener el vehículo, usaron una mancuerna para romper una ventana trasera y mover el carro a un estacionamiento cercano.

Las autoridades reportaron que una enfermera que estaba en el estacionamiento llamó al 911 y brindó atención médica hasta que llegó el Departamento de Bomberos.

La policía compartió el video con la esperanza de honrar a las personas del video que salieron del auto para ayudar a la mujer y reunirlos.

Telemundo informó que "se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la portavoz de la policía de Boynton Beach, Stephanie Slater, mediante el correo electrónico [email protected]"

El exembajador de EU en México, Christopher Landau, retuiteó el video de las autoridades.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP

— WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022