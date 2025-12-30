Localizan toma clandestina en ducto de Pemex dentro de una casa en Ecatepec; FGR catea el lugar

Ecatepec, Mex.- Al interior de una casa en la colonia Viento Nuevo, fue localizada una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El gobierno municipal de Ecatepec informó que el lugar fue cateado por elementos de la Fiscalía General de la República y la toma ilegal quedó asegurada y sellada.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec verificaron que no existiera fuga en el lugar, situado en la calle Viento de Revolución.

Personal de Pemex inhabilitan la toma clandestina (30/12/2025). Foto: Especial

La intervención de la FGR se dio a solicitud del agente del Ministerio Público de la federación, titular de la célula D-III-4, agregó el Ayuntamiento de Ecatepec.

En la casa localizaron una toma clandestina que salía de un cuarto de 6 por 4 metros, aproximadamente.

Al lugar donde fue localizada la toma, llegaron funcionarios de Pemex para inhabilitarla, para lo que fue necesario que emplearan maquinaria a fin de localizar el punto conectado al ducto, el cual soldaron.

Elementos de seguridad y personal de Pemex resguardaron la zona (30/12/2025). Foto: Especial

