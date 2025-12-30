Más Información

"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento

"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Obras de arte y medallas entre lo hallado en inmuebles vinculados a Ryan Wedding; FBI exhibe objetos decomisados en México

Obras de arte y medallas entre lo hallado en inmuebles vinculados a Ryan Wedding; FBI exhibe objetos decomisados en México

Localizan toma clandestina en ducto de Pemex dentro de una casa en Ecatepec; FGR catea el lugar

Localizan toma clandestina en ducto de Pemex dentro de una casa en Ecatepec; FGR catea el lugar

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

Ecatepec, Mex.- Al interior de una casa en la colonia Viento Nuevo, fue localizada una en un ducto de Petróleos Mexicanos ().

El gobierno municipal de Ecatepec informó que el lugar fue cateado por elementos de la Fiscalía General de la República y la toma ilegal quedó asegurada y sellada.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec verificaron que no en el lugar, situado en la calle Viento de Revolución.

Personal de Pemex inhabilitan la toma clandestina (30/12/2025). Foto: Especial
Personal de Pemex inhabilitan la toma clandestina (30/12/2025). Foto: Especial

Lee también

La intervención de la FGR se dio a solicitud del agente del Ministerio Público de la federación, titular de la célula D-III-4, agregó el Ayuntamiento de Ecatepec.

En la casa localizaron una toma clandestina que salía de un cuarto de 6 por 4 metros, aproximadamente.

Al lugar donde fue localizada la toma, llegaron funcionarios de Pemex para inhabilitarla, para lo que fue necesario que emplearan maquinaria a fin de localizar el punto conectado al ducto, el cual soldaron.

Elementos de seguridad y personal de Pemex resguardaron la zona (30/12/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad y personal de Pemex resguardaron la zona (30/12/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]