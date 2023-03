VIDEO: Persecución policial en EU terminó con un violento choque y el colapso de un edificio

La Oficina del Fiscal General de Maryland, Estados Unidos, dio a conocer impactantes imágenes de una persecución policial que derivó en un choque y el colapso de un edificio. Si bien el accidente -que registró una víctima y cinco heridos- sucedió a principios de febrero, el metraje no fue dado a conocer hasta un mes después.

De acuerdo con el reporte policial y las imágenes del acontecimiento a las que pudo acceder The Washington Post, el hecho se produjo el pasado 8 de febrero, luego de que un grupo de oficiales decidiera ir detrás de un vehículo robado. Al llegar a la intersección de North Avenue y Wolfe Street, el ladrón colisionó contra otro vehículo.



#UPDATE: More footage shows the Baltimore Police Department rushing to the scene at the collapse building where the stolen car crashed into another car sadly the Pedestrian died and the driver of the stolen car was taken into custody pic.twitter.com/hH5isc0JNi

