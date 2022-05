El video de una pareja de novios que se prende fuego el día de su boda se hizo viral en Tiktok al contabilizar 15 millones de reproducciones.

En la grabación, se indica que los novios Gabe Jessop y Ambyr, se conocieron rodando una película de acción y creyeron que dicho espectaculo sería lo ideal para honrar la forma en que se enamoraron.

En las imágenes se muestra a los novios caminando tranquilamente sobre el centro del jardín, donde se lleva a cabo su boda; posteriormente, el vestido de novia y el trake del hombre se empiezan a incendiar.

La pareja empieza a correr con la llamas detrás para después ambos se hincan y permiten que unos invitados les apaguen el fuego con un extintor, evitando una tragedia en plena boda.

El video subido a TikTok por el usuario djrusspowell tiene, hasta el momento, 15 millones de reproducciones y más de dos millones de likes.





@djrusspowell

Ambyr & Gabe met on set. Their wedding exit makes sparklers look boring

♬ He's a Pirate & Jack Sparrow (From "Pirates of the Caribbean") - David Solís