Video: niño se soltó de la mano de su papá y autobús lo atropelló

Un niño resultó atropellado por un bus en una provincia de Buenos Aires, Argentina, tras soltarse de la mano de su padre y salir corriendo hacia la carretera.

El impactante hecho quedó filmado en un video capturado por una cámara de un local de comercio que se encuentra al frente del lugar donde ocurrió el suceso.

Esto fue lo que sucedió

En el video se observa al pequeño, de la mano de su papá, caminando por el andén con total normalidad.

De repente, el menor decide cambiar su camino y sale corriendo hacia la carretera, justo en el instante en que un bus cruzaba por la zona.

En el clip se puede observar que el padre del menor se abalanzó sobre él para evitar que el bus lo golpeara. Pero finalmente el vehículo terminó golpeando tanto al padre como al niño.

El acto reflejo del chofer al frenar evitó una desgracia mayor, pues evitó impactar con más fuerza al menor y su padre. Pese al susto, ambos salieron ilesos, solo con golpes menores.

Tras el suceso, los vecinos que pasaban por el lugar salieron desesperados al auxilio de ambos, quienes se reincorporaron rápidamente y permanecieron en shock durante unos minutos.

En el video se puede observar el momento de angustia que se vivió en la zona, pues varios de las personas que se encontraban allí lanzaron gritos desesperados luego de que el menor fuera atropellado por el vehículo de transporte público.

En medio del video también se observa la actitud de una mujer que se dirigió de inmediato a la ventanilla del bus donde estaba el conductor y le propinó algunos golpes por el accidente.

Lo que dicen los testigos

Unas horas después del accidente, una de las comerciantes de la zona llamada Carolina dialogó con Mediodía Noticias (eltrece), aportó su testimonio y aseguró que llamó de inmediato al servicio de emergencias para que se hiciera presente.

“Quedé traumada todo el día. Cada vez que veo el video me da mucha angustia. Nadie como padre, madre o hasta conduciendo quiere pasar por algo así. Sabemos que es un drama si hay una persona en riesgo, pero como fue un nene nos conmovimos un montón”, comenzó.

Y agregó, al dar más detalles: “Estaba trabajando y empecé a escuchar gritos dramáticos, ahí fue cuando me asomo y veo al nene con el padre reincorporándose del piso. Ahí no sabía bien qué pasó, sé que el nene abrió los ojitos y estaba en shock. Cuando empecé a entender bien lo que estaba sucediendo llamé al SAME, casi llorando y de fondo veía a la gente golpeando el colectivo”.

Con la confirmación que solo fue un susto y no se lamentó heridos de gravedad en un video que impresiona a primera vista, Carolina aseguró que entregó la filmación de la cámara de su local para que sirva en la investigación pertinente: “Entregué el material a la policía y al chófer para que se ordene un poco más la situación”.

El chófer del colectivo fue trasladado a la comisaría y posteriormente fue dejado en libertad.

