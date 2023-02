Las operaciones de rescate continúan en Turquía y Siria, luego de cumplirse el tercer día del trágico terremoto que sacudió gran parte de la región, dejando hasta el momento más de 11 mil fallecidos y más de 55 mil heridos.

Una de las miles de personas aún atrapadas en los escombros logró grabar un video y compartirlo por redes sociales. El joven sirio, que aún se desconoce si logró ser rescatado, envió un video pidiendo auxilio para él y otras víctimas que se encontraban atrapadas en el lugar.

El medio de comunicación catarí Al Jazeera obtuvo y divulgó el miércoles un video de un joven sirio que, entre el pánico, la incertidumbre y los escombros, cuenta cómo se siente en el trágico momento, y también pide ayuda para él y las personas que se encuentran atrapadas a su alrededor.

"No sé si moriré o viviré" cuenta el joven al inicio del video. Hasta el momento, se desconoce su identidad y si fue rescatado por el equipo de búsqueda que se encuentra repartido en las zonas afectadas por el terremoto.

Pese a que en Turquía hay desplegados unos 60 mil miembros de equipos de rescate en la zona más golpeada, la devastación es de tal grado y el área tan amplia que todavía hay lugares a los que no ha llegado ayuda alguna.

"No sé cómo describir los sentimientos de alguien que ha pasado por esto. Como pueden ver, esto es debajo de los escombros", dice el joven momentos antes de que más escombros cayeran.

El video termina con el ciudadano sirio pidiendo que "dios nos ayude" a él y a los "dos, tres o cuatro familias y vecinos" que estaban junto a él, que no se logran ver en las imágenes divulgadas.

Rápidamente el joven alerta que volvió a temblar y el video termina.

A Syrian boy has filmed himself trapped with others under rubble caused by Monday’s earthquakes

LIVE updates: https://t.co/Y1JQ0iD6lg pic.twitter.com/m6eZKz2gn7

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 7, 2023