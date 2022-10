El primer grupo de venezolanos fue expulsado este jueves desde Estados Unidos, menos de 24 horas después de que el gobierno de Joe Biden anunciara un acuerdo con México en ese sentido.

Griff Jenkins, periodista de la cadena Fox News, mostró en su cuenta de Twitter un video que, señala, muestra a migrantes venezolanos que cruzaron la frontera de México a Estados Unidos de forma irregular en el puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras.

Estados Unidos acordó este miércoles con México aceptar la entrada de hasta 24 mil migrantes venezolanos por avión, mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos, y expulsar a aquellos que entren ilegalmente por su frontera sur.

El plan “para reducir la migración irregular de venezolanos” incluye “un nuevo proceso para traer de manera legal y segura a hasta 24 mil” de entre ellos, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Pero aquellos que “intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos”, señaló. La medida aplicaba con carácter de inmediato.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022