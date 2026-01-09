Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM; pretendía entrar con falsa información fiscal desde Japón

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Procesan y ratifican prisión a "El Sagitario"; es señalado de ser operador de "El Chapo Isidro"

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Harfuch dice que "va bien" la investigación de Hernán Bermúdez; revela más detenciones en el caso

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

EU realizó acciones militares en 6 países desde que Trump volvió a la Casa Blanca; la mayoría han sido bombardeos selectivos

El acuerdo comercial entre el se firmará el 17 de enero en Paraguay, informó el viernes el canciller argentino Pablo Quirno en X, tras su aprobación por parte de los países del viejo continente.

"Firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", dijo en X Quirno.

El acuerdo se negocia desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, miembros fundadores del bloque sudamericano, y prevé crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se lleve a cabo los próximos días.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró el acuerdo UE-Mercosur como "día histórico para el multilateralismo".

Italia concedió el viernes un apoyo crucial a los planes de la Unión Europea para sellar un gran acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas vecinas de , el cual se ha venido negociado por más de 25 años.

