"Ambicioso" acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se firmará el 17 de enero; países europeos respaldan formalmente

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmará el 17 de enero en Paraguay, informó el viernes el canciller argentino Pablo Quirno en X, tras su aprobación por parte de los países del viejo continente.

"Firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", dijo en X Quirno.

El acuerdo se negocia desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, miembros fundadores del bloque sudamericano, y prevé crear la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se lleve a cabo los próximos días.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró el acuerdo UE-Mercosur como "día histórico para el multilateralismo".

Italia concedió el viernes un apoyo crucial a los planes de la Unión Europea para sellar un gran acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas vecinas de Venezuela, el cual se ha venido negociado por más de 25 años.

