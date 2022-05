VIDEO El drama en funeral de la periodista palestina

La carga policial de la policía israelí en el funeral de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, el viernes en Jerusalén, recuerda dolorosamente al apartheid en Sudáfrica, denunció la Fundación Desmond Tutu en un comunicado el sábado.

Las imágenes, en las que se ve a las fuerzas de seguridad israelíes golpear a las personas que llevaban en hombros el féretro de la periodista, que casi cae al suelo, "provocan escalofríos, recuerdan la brutalidad infligida a las personas en luto durante funerales de militantes antiapartheid", afirmó Mamphela Ramphele, presidenta de la Fundación.

Ramphele lamentó la "violencia, el sentimiento de odio y desprecio de la dignidad humana" que reflejan las escenas del funeral de Shireen Abu Akleh.

"Tal y como nos enseñó el arzobispo Tutu, los autores de actos violentos y de violaciones de los derechos humanos pueden pensar que están avanzando hacia sus objetivos, pero en realidad, socavan su propia humanidad e integridad", añadió.

Desmond Tutu fue un sudafricano premio Nobel de la Paz fallecido el pasado diciembre a los 90 años, tras una vida dedicada a la lucha contra el racismo y a favor de la reconciliación de los sudafricanos.

"Los miembros de las fuerzas de seguridad israelíes son claramente responsables del asesinato" de Shireen Abu-Akleh, señaló Ramphele.

"Atacar su cortejo fúnebre es como querer apagar unas llamas que son justas con un recipiente de gasolina", agregó.

Shireen Abu Akleh, veterana y muy conocida periodista de la cadena de televisión Al Jazeera, murió al recibir un disparo en la cabeza durante una operación militar israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

