Washington.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams anunció su decisión el domingo en un video publicado en X, diciendo "a pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección, la constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiamiento de campaña de retener millones de dólares han socavado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria".

Only in America. Only in New York.

Thank you for making my story a reality. pic.twitter.com/efHuyBnITJ — Eric Adams (@ericadamsfornyc) September 28, 2025

“Esta campaña fue para los desfavorecidos, los marginados, los abandonados y traicionados por el gobierno”, dijo Adams. “Desde entonces, ha sido un honor para mí ser su alcalde, y me enorgullece decir que hace cuatro años logramos esa victoria y la convertimos en realidad, mejorando esta ciudad para quienes han sido defraudados por el gobierno”.

Zohran Mamdani, socialdemócrata, logró una contundente victoria en las primarias demócratas de junio sobre el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ahora está desarrollando una campaña independiente.

Adams, capitán retirado del Departamento de Policía de Nueva York y expresidente del distrito de Brooklyn, fue elegido en 2021 con una plataforma centrada en la seguridad pública y la recuperación económica tras la pandemia de Ceo.-19.