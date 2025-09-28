Más Información

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Fotos, chats y una hacienda: Esto es lo que sabemos del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Acervo de Notimex pasa al Archivo General

ICE interroga y retira visa al diputado Mario López

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

Washington.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams anunció su decisión el domingo en un video publicado en X, diciendo "a pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo continuar mi campaña de reelección, la constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiamiento de campaña de retener millones de dólares han socavado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria".

“Esta campaña fue para los desfavorecidos, los marginados, los abandonados y traicionados por el gobierno”, dijo Adams. “Desde entonces, ha sido un honor para mí ser su alcalde, y me enorgullece decir que hace cuatro años logramos esa victoria y la convertimos en realidad, mejorando esta ciudad para quienes han sido defraudados por el gobierno”.

Zohran Mamdani, socialdemócrata, logró una contundente victoria en las primarias demócratas de junio sobre el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ahora está desarrollando una campaña independiente.

Adams, capitán retirado del Departamento de Policía de Nueva York y expresidente del distrito de Brooklyn, fue elegido en 2021 con una plataforma centrada en la seguridad pública y la recuperación económica tras la pandemia de Ceo.-19.

