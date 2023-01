VIDEO. Captan a bebé armado con una pistola en EU

El video de un bebé armado con una pistola afuera de su departamento en Beech Grove, Indiana, Estados Unidos, jugando con ella y apuntándose él mismo, se ha vuelto viral.

Ocurrió el sábado pasado y algunos vecinos lo grabaron. El video muestra al bebé de pañales en el pasillo, afuera de su departamento, con la pistola. El bebé se sienta en las escaleras para “jugar” con el arma. Luego, se levanta y empieza a jalar el gatillo de la pistola e incluso en determinado momento se apunta a él mismo, mientras canta, y jala de nuevo el gatillo. La pistola no estaba cargada. Finalmente, el pequeño entra de nuevo a su departamento.

Lee también: "Mi marido moribundo no pudo conseguir una ambulancia": la dramática situación de las emergencias en Reino Unido

Los vecinos llamaron a la policía, que se presentó en el lugar a verificar la información. Sin embargo, cuando le preguntaron al padre, él dijo que no poseía un arma. La policía ya se iba cuando algún vecino les mostró el video.



The father of the toddler didn’t even know his child was gone. Running around in the cold in a diaper with a loaded gun. He lied about having the gun and was arrested.

Please get this poor baby proper care and never return him to this sperm donor. pic.twitter.com/y3d3iNFHVT

— Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) January 15, 2023