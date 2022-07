VIDEO. Captan a 8 policías disparando decenas de veces contra afroestadounidense en Ohio

Washington. Videos publicados este domingo por la Policía de Akron (Ohio) muestran cómo ocho agentes dispararon decenas de veces hasta matar al afroamericano Jayland Walker, que había echado a correr para huir de un control de tráfico.

La muerte de Walker, en cuyo cuerpo se hallaron 60 heridas de bala, ha provocado fuertes protestas en la ciudad de Akron.

En una rueda de prensa este domingo, el jefe de Policía de Akron, Stephen Mylett, describió las imágenes como "impactantes" y "difíciles de ver".

Según explicó, los agentes intentaron detener el vehículo en el que Walker viajaba a las 00:30 de la madrugada del lunes por una violación de tráfico y, cuando no paró, empezaron a perseguirlo.

En un momento de la persecución, Walker supuestamente realizó un disparo con un arma de fuego desde su vehículo, algo que la familia del fallecido cuestiona.

Poco después, Walker salió de su vehículo y empezó a correr hacia un aparcamiento mientras los policías le perseguían y disparaban al considerar que constituía una "amenaza mortal" para su vida, según un comunicado que el Departamento de Policía de Akron publicó el martes.

Walker, de 25 años, fue posteriormente declarado muerto en el aparcamiento al que había huido.

El abogado de la familia Bobby DiCello ha pedido a los manifestantes que mantengan la calma y, el viernes, habló con el diario local Akron Beacon Journal para dar detalles de los "brutales" videos publicados hoy en un intento por preparar a la comunidad.

Algunos de los videos que la Policía mostró en su rueda de prensa procedían de las cámaras que los agentes que llevan en sus uniformes.

Los ocho agentes involucrados en el suceso fueron suspendidos de sus funciones mientras se investiga lo ocurrido.

Warning: GRAPHIC

Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.

Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.

The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi

— Nina Turner (@ninaturner) July 3, 2022