Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón del mundo de pesos pesados, resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria en el que murieron dos personas el lunes, afirmaron medios del país africano.

Imágenes en internet mostraban a Joshua, un ciudadano británico de origen nigeriano, sin camiseta, rodeado de lo que parecían ser restos de cristales de una ventanilla rota.

Su promotor, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el boxeador estaba de vacaciones con la familia.

"Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes", afirmó.

El periódico Punch afirmó que el suceso ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el coche en el que viajaba colisionó contra un camión. Una fuente policial confirmó a AFP que Joshua estaba implicado en el accidente.

Un testigo del accidente afirmó que Joshua viajaba en un convoy de dos vehículos y estaba sentado detrás del conductor.

"El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto", declaró Adeniyi Orojo a Punch News.

En 2026 Joshua, excampeón olímpico, tiene previsto enfrentarse a su compatriota y también excampeón mundial Tyson Fury.

Autoridades del estado de Ogun dan actualización sobre el estado de Anthony Joshua

"El vehículo en el que viajaba Anthony Joshua, un Lexus SUV, estuvo involucrado en el accidente en condiciones que están siendo investigadas actualmente. Iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica", declaró en un comunicado Oluseyi Babaseyi, portavoz de la policía del estado de Ogun.

