En el barrio londinense de Mayfair, un árbol de Navidad de un restaurante se incendió por una bengala en una bebida y el fuego se extendió. Medios británicos mencionan que alrededor de 300 comensales se vieron obligados a evacuar el local MNKY HSE el viernes por la noche y dos personas fueron atendidas por los servicios de ambulancia en la zona, debido a heridas leves.

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a los visitantes corriendo aterrorizados, algunos con una bebida todavía en la mano, antes de agacharse debajo de las llamas para llegar a la salida.

La Brigada de Bomberos le dijo al Daily Mail: "Esto es lo que creemos que es la causa del incendio: creemos que fue una bengala en una bebida que luego encendió un árbol de Navidad real.

"Esto demuestra los peligros de las llamas alrededor de los árboles de Navidad, ya sea que esté en un local comercial o en su casa".

El personal fue elogiado por salvar a los comensales que corrieron a un lugar seguro.

Cinco camiones de bomberos y alrededor de 35 integrantes de su personal de las estaciones de de Soho, Lambeth, Kensington y Chelsea asistieron al lugar, reportó The Telegraph.

La Brigada de Bomberos de Londres dijo que fueron llamados a las 9:40 p.m. con un incendio en el sótano del edificio, pero al llegar el fuego ya había sido sofocado y se utilizó termografía para comprobar que todo estaba en orden.

#Westminster

BREAKING: MNKY HSE Latin American restaurant on Dover Street in #Mayfair is ablaze as customers are evacuated.

The London Fire Brigade and Met Police are on scene.

Instagram pic.twitter.com/5rHSNse52X

— London 999 (@999London) December 17, 2022