Tras la contraofensiva ucraniana en el este del país, el mismo día en que comenzaron los referéndums convocados por Rusia en las regiones de Donbass, las fuerzas de Volodimir Zelensky volvieron a ostentar la potencia de sus lanzacohetes Himars.

En medio de intensos bombardeos en la región del este, el ministerio de Defensa de Ucrania no dudó en compartir por Twitter un video en el que puede verse a los temidos lanzacohetes HIMARS en plena acción.

Las imágenes del lanzamiento fueron acompañadas con un mensaje destinado a las tropas de Vladimir Putin. “El juego más popular en Ucrania el verano pasado. Los HIMARS ucranianos lanzan misiles, mientras que los puentes de pontones, transbordadores, depósitos de municiones y bases militares rusas los ‘atrapan’. ¡Atrapen a este, rusos!”, señalaron desde la cartera de Defensa.

A diferencia de los sistemas de misiles que ambos bandos han usado en la guerra, los misiles Himars que Estados Unidos suministra a Ucrania pueden ser dirigidos a objetivos precisos, haciéndolos más confiables.

Además de ser muy precisos, estos misiles vuelan bajo y rápido para evitar las defensas antiaéreas rusas. Y con su enorme movilidad los lanzadores son muy difíciles de rastrear y destruir.

Lee también: ¿Qué podría pasar si Putin usara armas nucleares en Ucrania?



The most popular game in Ukraine this past summer. Ukrainian HIMARS launch missiles, while russian pontoon bridges, ferries, ammunition depots and military bases “catch” them.

- Catch this one, russkies! pic.twitter.com/mrMlUOpvC6

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 23, 2022