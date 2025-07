VIDEO: Arde Tomorrowland; reportan incendio en escenario principal del festival en Bélgica

Un gran incendio se desató en el escenario principal del festival Tomorrowland, en Boom, Bélgica, y los bomberos luchan contra las llamas.

Medios como The Mirror y The Sun reportan que no había asistentes al festival, que debería arrancar el viernes, pero sí unos mil empleados.

Por el momento, no hay reporte de víctimas por este incendio, que podría afectar la inauguración del denominado festival más grande de música electrónica, al que está previsto asistan unas 400 mil personas.

Un fuerte incendio se desató en el escenario principal del festival Tomorrowland, en Bélgica. Foto: AFP

Videos compartidos en Internet muestran cómo el fuego arrasa el escenario principal y se desprenden espesas columnas de humo.

También se oyeron estallar fuegos artificiales, aunque no está claro si están directamente relacionados con la causa del incendio.

“Debio a un serio incidente e incendio en el escenario principal de Tomorrowland, nuestro querido Mainstage fue severamente dañado. Podemos confirmar que nadie resultó herido durante el incidente. Podemos anunciar que DreamVille [el sitio de campamento] abrirá mañana como estaba planeado y estará preparado para los visitantes. Las actividades de Global Journey en Bruselas y Antwerp se realizarán como estaba programado”, escribieron desde la organización.

Agregaron que “estamos enfocados en encontrar una solución para el festival del fin de semana (Viernes – Sábado – Domingo). Comunicaremos nuevas actualizaciones e información detallada lo antes posible".

La temática de este año es “Orbyz, descubre la comunidad oculta”, y se llevará a cabo desde el 18 al 20 de julio y del 25 al 27 de julio de 2025.

“Ambientado en un universo mágico hecho completamente de hielo, Orbyz revelará una comunidad oculta que ha existido bajo una gigantesca capa de hielo durante muchos años. Una vez que la masa de hielo y glaciares comienza a derretirse, la comunidad indígena emerge a la superficie, compuesta por una fuente única de luz, energía y poder que se origina en poderosos cristales y rocas de color rojo”, escribieron desde la organización.

🔴 #AHORA | El escenario principal de Tomorrowland Bélgica fue consumido por las llamas. pic.twitter.com/53cT8sg2Um — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 16, 2025

Lee también Estos son los festivales más caros del mundo, uno de ellos se realiza en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc