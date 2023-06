Un submarino turístico desapareció el domingo, luego de una hora y 45 minutos de inmersión, pues a partir de ese momento no hubo comunicación con la nave base. En el Titán –nombre del sumergible– cinco personas iniciaron un viaje por el Atlántico con el fin de acercarse a las ruinas del Titanic.

OceanGate, la empresa que se encargó de planificar la expedición, actualmente coopera con las autoridades competentes para rescatar al piloto y a los cuatro “especialistas en misión”, según el contralmirante John Mauger, comandante del Primer Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Entre las mayores preocupaciones, que surgen actualmente para las autoridades y todos los involucrados, están las horas de oxígeno restantes, las reservas de comida y agua potable, junto con la profundidad en la que se encuentran. Aquí, la explicación de cómo los factores anteriores afectan la vida de los tripulantes y los efectos a los que podrían enfrentarse en este momento.

Lee también: EU envía más barcos para buscar sumergible del Titanic tras detectar sonidos

¿Qué pasa cuando un organismo recibe poco oxígeno?

Cuando el organismo humano no recibe el oxígeno suficiente, la sangre no se alcanza a oxigenar y en consecuencia se pueden ver afectados los músculos, nervios, huesos o tejidos que tienen que ver con la respiración.

Por ende, los labios, las uñas y la piel pueden empezar a tomar un tono azulado. También puede haber sueño, pérdida del conocimiento y arritmia, es decir, un ritmo irregular en los latidos del corazón.

De igual forma, puede aparecer la hipoxia cerebral que sucede cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Con esto, los síntomas que aparecen son trastorno del habla, falta de coordinación, junto con ausencia de respuesta de la pupila del ojo a la luz.

Lee también: Viajes al Titanic: el documento que firman los pasajeros y que menciona 3 veces el riesgo de muerte

¿Cuánto tiempo puede una persona sin comer ni tomar agua?

Mike Reiss, productor y escritor de Los Simpson, estuvo en el interior del Titán el verano pasado y en conversaciones para The New York Times dijo que en el submarino había bocadillos y agua. Eso sí, recordó que le dijeron que "muchos pasajeros no comieron durante el viaje debido a la emoción y que el inodoro rudimentario a bordo nunca se había utilizado".

Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos establece que “parece posible sobrevivir sin comida ni bebida en un lapso de tiempo de 8 a 21 días”. Además, señala que se puede vivir hasta dos meses sin alimento, siempre y cuando se haga una ingesta constante de agua.

Cuando aparece la deshidratación, aparecen los problemas, ya que el ser humano puede vivir de tres a cinco días sin agua. Pues, a partir de cierto momento el cuerpo sería incapaz de realizar sus funciones básicas, porque le falta el motor natural, según la Fundación Aquae.

Así, los síntomas de falta severa de agua son: sed excesiva, micción menos frecuente, orina de color oscuro, fatiga, mareos y confusión, de acuerdo a la Clínica Mayo.

Lee también Del fondo del mar al espacio: los viajes solo para ricos

¿Cuánta presión puede resistir el cuerpo humano?

Los restos del Titanic, que era la misión de la inmersión, se encuentran en el fondo del océano a casi 3 mil 960 metros debajo de la superficie al sureste de Terranova, Canadá.

Según el capitán retirado de la Marina Ray Scott McCord, las embarcaciones navales más sofisticadas podrían alcanzar los restos del Titanic a una velocidad de unos 300 metros por hora, por lo que la inmersión y la salida a la superficie podrían llevar un día entero.

Así, el inconveniente no solo es la profundidad que puede soportar el cuerpo humano, sino también la imposibilidad de los equipos navales para hacer el rescate en un tiempo adecuado.

En cuanto a la presión, este tipo de naves, al igual que los aviones suelen estar presurizados. Es decir, que están construidos para resguardar las condiciones normales de la presión atmosférica.

Lee también Titanic: por qué es tan difícil encontrar al sumergible Titán desaparecido en el océano

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

mcc