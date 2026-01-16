Más Información

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Detienen en Playa del Carmen a Otmane Khalladi; fugitivo era buscado en EU

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

VIDEO: Graban a agentes de inmigración mientras sacan a una mujer de su auto a la fuerza y la detienen; "estoy discapacitada"

El ministro de Defensa de Vladimir Padrino López, anunció una "revisión y adecuación" en la Fuerza Armada luego de los ataques de Estados Unidos el pasado 3 de enero en suelo venezolano, en el que murieron 47 militares venezolanos y fueron capturados el mandatario y su esposa, Cilia Flores.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López hizo un llamado a "levantarse en medio de las calamidades, de las amenazas militares" y de la que describió como una "nueva situación geopolítica que se ha instalado en el mundo a propósito de la agresión contra Venezuela".

"Estamos abriéndonos camino en el Plan Ayacucho para desarrollar nuestra Fuerza Armada, ahora con elementos para revisar, con una realidad que amerita una revisión y adecuación", dijo.

El ministro hizo referencia a un plan anunciado en octubre de 2024 por Maduro con vigencia hasta 2030 con el fin de "consolidar un poder militar que garantice el respeto a Venezuela y el ejercicio pleno de la Constitución" nacional, según explicó en ese momento.

Padrino López exigió, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la liberación y el retorno a su país de Maduro y su esposa, y aseguró que la institución militar seguirá "cumpliendo su tarea nacional de estabilidad y de avance" en esta "nueva realidad".

Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE
Dirigentes oficialistas aseguran que el pueblo espera el retorno de la pareja presidencial y denuncian a Washington por la operación militar en Caracas. (06/01/26) Foto: EFE

El funcionario pidió "fortaleza espiritual" a los miembros de la Fuerza Armada en los actuales "momentos críticos y dolorosos" del país, para "seguir el camino" y trabajar por una patria que, dijo, sigue y los necesita.

"Nuestro honor militar está intacto, intacto, nuestra dignidad está intacta", reiteró.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y tres regiones cercanas a la capital y capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo.

La entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, juró dos días después del ataque como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

