Dos turistas mexicanas se hicieron virales luego de que se difundió un video en el que reclaman a un taxista, en Bogotá, por la tarifa completa de un viaje.

En un video se muestra que dos jóvenes indican que tienen miedo porque el taxista empezó a grabarlas; una mujer indica que le pagó al conductor, pero éste no le habría dado el cambio; luego el hombre afirma, aún con el billete de 10 mil pesos, que eso vale el viaje.

“Estoy aquí en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo”, se le escucha decir a una de las jóvenes a través de su teléfono, pidiendo a la persona con la que está hablando que por favor llegue al lugar para ayudar a resolver la situación, indicó el medio El País, de Colombia.

Otra de las jóvenes le reclama al conductor y le dice que no las puede grabar, y comienza a filmar al taxista.

Se escucha que le reclaman al conductor porque les cobraron 2 mil pesos colombianos de más (8 pesos mexicanos) por lo que comienzan a gritarle que debe de darles su cambio, porque el viaje estaba pactado en 8 mil pesos colombianos, y al final fue de 10 mil.

“El taxista me dijo una cosa, y como le di otro billete no me quiere dar el cambio”, indicó la joven que está hablando por teléfono. Mientras que la otra joven comienza a grabar al conductor y éste en lugar de negarse le pasa el tarjetón en el que están todos sus datos personales.

El video se hizo viral y dura más de dos minutos, donde las mexicanas reclaman por el precio.





"No es robo"

El taxista dice que él no movió nada. "Por 2 mil pesitos están pendientes. No es robo, no es robo”, afirmó el hombre. “Porque sólo no me das el dinero que me queda”, le replicó la joven, mientras que el bogotano le indica que no se lo va a dar porque ella todavía sigue en deuda con él. “Está valiendo 10 mil pesos, acá dice”, afirma el conductor mientras les muestra el taxímetro.

“Cuando llegue la policía se va a dar cuenta”, les responde el taxista, a lo que la otra joven le replica: “cuando llegue la policía me vas a dar tu teléfono y vas a quita ese video”.

“Le subiste más, le picaste, estaba en 7-12 y le picaste”, afirmó una joven reclamándole al hombre por la tarifa que le está cobrando. “Póngame cuidado, ahí tiene unas unidades y ahí marca, entonces, marca 72 unidades más el recargo del domingo marca 10 mil, yo no le estoy robando ni 100 pesos”, afirmó el conductor, y agregó: “yo no sé el precio, no sé el precio, yo pensé que era aquí no más bajando, no pensé que tenía que dar toda la vuelta, de todas maneras ya llega la policía”.

“Bueno tampoco es mi problema que ustedes venga acá y me vengan a pelear por 2 mil pesos. Aquí nos vamos a volver virales todos, vamos a volvernos virales. Tranquila, yo no voy a discutir más contigo que llegue la policía”, concluyó el taxista recalcando que iba a llegar la situación hasta la última instancia.

Al final, no se sabe si el taxista terminó entregando el cambio o si las turistas se quedaron en el carro hasta que se los diera; en el video mencionan que una patrulla se estaba acercando, reportó Telediario.

