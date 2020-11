Trump saluda la "gran noticia" sobre la vacuna contra Covid de Pfizer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este lunes la "gran noticia" de que una vacuna desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech fue 90% efectiva para evitar infecciones por coronavirus.

"EL MERCADO BURSÁTIL SUBE EN GRANDE, VACUNA PRÓXIMAMENTE. INFORME 90% EFECTIVO. ¡QUÉ GRAN NOTICIA!", tuiteó el presidente minutos después del anuncio de Pfizer, que provocó un salto en las bolsas europeas.

La vacuna de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech contra el Covid-19 tiene una eficacia del 90%, según los resultados publicados este lunes de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia a la hora de proteger a los pacientes frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicaron la farmacéutica estadounidense y la empresa alemana de biotecnología en un comunicado conjunto.



STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020