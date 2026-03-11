México se despidió del Clásico Mundial de Beisbol con una paliza a cargo de Italia (9-1), que impuso condiciones temprano en el partido y le ganó por tercera vez en su historia al combinado azteca. La novena tricolor no pudo responder en ningún momento, y con una actuación para el olvido, le dice adiós al sueño mundialista.

La paridad se rompió en la segunda entrada, cuando Vinnie Pasquantino castigó a Javier Assad con un jonrón por el jardín derecho para inaugurar la pizarra. La defensa italiana dominó a México con dobles matanzas en entradas consecutivas y no dio lugar a respuesta en todo el partido.

Los dirigidos por Francisco Cervelli golpearon nuevamente en la cuarta cuando Jon Berti conectó un elevado entre los jardines izquierdo y central que terminó detrás de la barda, y lo peor aún estaba por venir.

Lee también Irak obtiene mayoría de visas para el repechaje en Monterrey; Irán aún es duda para el Mundial

La quinta entrada fue un desastre para México. Brennan Bernardino tomó el lugar de Assad, y con un toque de sacrificio de Dante Nori, Jac Caglianone pasó a la registradora. México sintió la presión, y un imparable de Jakob Marsee provocó un error defensivo que produjo dos carreras adicionales. Ya no había combinaciones para pensar: Estados Unidos selló su clasificación con esa quinta carrera y sólo quedaba un boleto.

Aaron Nola cerró su pitcheo con excelencia y fue relevado por Gordon Graceffo, mientras Daniel Duarte tomó la lomita en lugar de Bernardino, pero Pasquantino lo recibió con otro vuelacercas. Victor Vodnik lo relevó y en la séptima, un error en el fildeo del jardinero central Alek Thomas derivó en una carrera de Sam Antonacci. El pelotero de Arizona “compuso” su error con una rola de sacrificio que le dio a México su primera visita a home.

El pelotero de los Royals de Kansas City firmó su tercer cuadrangular al comienzo de la octava, pero Zach Dezenzo fue el encargado de poner el último clavo en el ataúd.

Los espressos terminan por dar la gran sorpresa al clasificar como líderes invictos en un grupo donde Estados Unidos y México eran los favoritos para avanzar, y ahora enfrentarán a Puerto Rico en cuartos de final.

Lee también América confirma rotura del tendón de Aquiles de Malagón y revela que se someterá a cirugía