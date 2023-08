El exfiscal general William Barr aseguró que el expresidente Donald Trump “sabía muy bien que había perdido las elecciones de 2020” y a pesar de ello insistió falsamente en que hubo fraude.

En declaraciones a CNN, Barr, quien fungió como fiscal general en la administración Trump antes de volverse un gran crítico y desmarcarse de las afirmaciones del republicano de que las elecciones estuvieron “amañadas”, echó abajo un pilar clave de la defensa del magnate en el caso en su contra por intentar socavar el resultado electoral de 2020.

Según la fiscalía, Trump sabía que las afirmaciones electorales que estaba haciendo eran falsas después de que varios asesores cercanos le dijeran que había perdido las elecciones. Los abogados de Trump afirman que sus declaraciones estaban protegidas por la Primera Enmienda, una posición que Barr, en su primera entrevista desde la tercera acusación de Trump, dijo que no es un argumento válido.

“Como dice la acusación, no están atacando su derecho a la Primera Enmienda. Puede decir lo que quiera, incluso mentir. Puede incluso decir a la gente que las elecciones fueron robadas cuando sabía que no era así", dijo Barr. "Pero eso no le protege de entrar en una conspiración”, uno de los cargos que se le imputan y por los que hoy comparece en la corte en Washington DC, dijo Barr a CNN.

El exfiscal general también describió las presuntas acciones de Trump detalladas en la acusación como “nauseabundas” y “despreciables”. “Alguien que se involucró en ese tipo de intimidación sobre un proceso que es fundamental para nuestro sistema y para nuestro autogobierno no debería estar cerca de la Oficina Oval”, aseguró. Trump es el aspirante presidencial favorito entre los republicanos para las presidenciales 2024.

"Al principio no estaba seguro, pero he llegado a creer que sabía bien que había perdido las elecciones", dijo Barr.

El abogado especial Jack Smith presentó el martes cuatro cargos contra Trump -entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos- como parte de su investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 que condujeron al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense.

"Solo estamos viendo la punta del iceberg en esto", señaló Barr a CNN. "Creo que hay mucho más por venir, y creo que tienen muchas más pruebas en cuanto al estado mental del presidente Trump".

