Trump respalda la decisión de Elon Musk sobre reabrir Tesla pese a Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la decisión del cofundador de Tesla, Elon Musk, de reabrir una planta de vehículos eléctricos en California pese a la prohibición vigente por el Covid-19, con un llamado a las autoridades de ese estado a que autoricen al fabricante a volver a la actividad.

Los comentarios de Trump llegan un día después de que Musk anunciara el reinicio de la producción en la planta de Fremont, California, y después de una serie de diatribas furiosas contra las políticas de bloqueo del estado para contener la pandemia de coronavirus.

"California debería permitir que Tesla y @elonmusk abran la planta, AHORA. ¡Se puede hacer de manera Rápida y Segura!", escribió Trump en un tuit.

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020